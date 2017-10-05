美村路地下道填平了 雙向4線今晚通車

台中市美村路鐵路地下道變成平面道路，今晚開放通車。（記者黃鐘山攝）

2017-10-05 21:35

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中鐵路高架化工程第一階段通車後，沿線地下道也陸續填平，其中，南區美村路地下道自5月19日起封閉，進行地下道填平及平面道路闢建工程，今晚如期開放通車。交通局長王義川表示，對紓解當地交通有很大幫助。

南區美村路鐵路地下道填平工程，經4個多月施工，5日上午舉辦通行前現場會勘，晚上開放通行，包括中興工程顧問公司，市府建設局、交通局及市議員邱素貞、何敏誠、南區區長鍾正光，立委黃國書、市議員鄭功進服務處代表都到場關心。

王義川說，美村路是鐵路兩側的要道，開通後為雙向4線車道，讓鐵路兩側居民出入更方便，對紓解當地交通有相當大的幫助，周邊居民都非常的期待。

王義川說，施工期間造成五權路、忠明南路等替代道路車流增加，感謝市民朋友的體諒。因應雙十節連假，市府交通局積極協調趕工，在雙十連假前通車，讓民眾可以體驗寬敞平順的道路。開通後，交通局將持續觀察附近周邊交通狀況，並作最適當調整。

邱素貞、何敏誠說，美村路連接建國南、北路，是重要道路，美村路從建國南路至建國北路路面出現高低落差，形成波浪狀，影響用路人安全，亟需改善，以確保交通安全；而未改善前，何敏誠建議鐵工局在1年內，封閉單向車道進行施工改善。

邱素貞並說，美村路2段106巷口道路，當地居民反應劃設網狀線標線，提醒用路人，小心安全，避免發生交通事故；何敏誠則說，相關號誌及標線都需完善過後才可通車，並把這一路段速限降低，以免發生交通意外。

中興工程顧問公司林洪億監造說，美村路地下道全長180米，寬20米，有關路面高低差問題，將利用假日期間儘速局部修繕，地下道平面化號誌等問題，將協調立委請台電配合，符合地方要求。