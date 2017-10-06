台灣唯一一位的芭比設計師就是「他」！

2017-10-06 07:30

〔記者王姝琇／高雄報導〕美國芭比娃娃公司每年生產出上千件芭比服飾與配件，靠的是一群對芭比有極度熱誠的設計師團隊，在全球僅50名美國芭比娃娃公司授權的正式芭比設計師中，Abs Breen（劉懿衛）為台灣唯一的設計師，冷酷外型、雙臂帶著流線造型刺青的他，讓人難以想像他玩起針線的模樣！

Abs Breen表示，有縫紉基本工要動手做芭比服裝並不難，「最初自己做著玩，不會畫圖、不懂打版，就拆了自己收藏的芭比服飾依樣畫葫蘆，但如何從生活中激發設計靈感且得以落實製作，才是最大挑戰！」Abs Breen每年平均需做出120款服裝，針對場合或主題做設計，如特設展覽，還會推出特殊款設計，他說：「在總部每位設計師分別對髮型、妝容、服飾與配件等設計專長分工合作，但在台灣一個人就得什麼都嘗試摸索。」也因此Abs Breen除了做服飾設計外，也玩芭比髮型、自製配件，甚至親手為芭比娃娃彩妝。

做這行必須有無限的想像力、熱忱與興趣，才能把日常生活中的靈感具體化並融入芭比世界，他說：「芭比最難的其實是髮型設計到能真正完成，她們和人一樣可以染、燙、剪，但要固定住髮型又要看起來自然就得各憑本事，沒有技巧傳授、也沒有教學課程，得靠自己不斷地摸索和實驗，然後要搭配適合的臉妝，用的是壓克力顏料，睫毛、眼、頰、唇妝都必須相當仔細。」

此外，芭比的「小」最是挑戰著設計師的耐心，衣服得有適合做小尺寸的印花，手工鞋與手飾、包款等也都是袖珍型，從設計開始就要考量材料來源與替代品。「最大的收穫是成就感，當你看見自己的作品在各國產品架上陳列，那是無可替代的，也是激起創作的最大動力！」