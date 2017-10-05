機車銷量上衝近20年新高 買氣好到要拿身分證排隊

2017-10-05 21:00

〔記者楊雅民／台北報導〕機車汰舊換新補助助攻，機車買氣噴發，機車市場龍頭光陽上調今年機車總市場年銷量預估，由原先的85萬輛上調至94~95萬輛，調幅逾1成，創下自1997年以來的近20年新高。

光陽執行長柯俊斌表示，工業局和環保署去年起祭出二行程機車舊換新補助，含貨物稅4000元、二行程機車汰舊補助1500元、廢車處理費300元，總共5800元。

嘉義和高雄等縣市今年更加碼機車舊換新補貼4000元和2000元，且明年有可能縮減補貼，激勵二程車機車紛紛出籠報廢換新車。

不僅如此，光陽5月包下各大報頭版廣告，旗下Cue100機車祭出每輛38800元起的最低汰舊換新價，引起市場震撼，三陽WOO100機車跟進砍價，同樣4萬元有找，「機車買氣好到難以想像，都要拿身分證排隊買車」，柯俊斌說。

根據監理所統計資料，今年1~9月機車掛牌數累計已達71萬9454輛，較去年同期成長12.9%，增加8萬1973輛，光陽、三陽和山葉三大機車品牌皆同步成長。

光陽1~9月累計掛牌數達27萬2878輛，年增14.6%，市占率37.36%；山葉1~9月累計掛牌數達21萬2383輛，年增9.5%，市占率29.52%；三陽掛牌數達14萬3406輛，年增16.3%，市占率19.93%。

睿能旗下gogoro電動機車1~9月累計掛牌數達2萬7315輛，有高達近6成是從雙北和桃園賣出，與山葉主戰區重疊性較大，gogoro在電動機車市場市占率高達80%，但在整體機車市場市占率僅約3.8%。