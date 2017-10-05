明白天各地多雲到晴 晚起北、東部降雨機率高

明白天大台北及東部地區可能有局部短暫陣雨的機率。（資料照，記者黃志源攝）

2017-10-05 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕明（6）天白天西半部大多為多雲到晴，大台北及東部地區可能有局部短暫陣雨的機率。入夜後，大台北以及宜花地區降雨機率將提高，應攜帶雨具備用。

據中央氣象局預報，明天白天西半部大多為多雲到晴的天氣。大台北及東部可能下局部短暫陣雨，入夜後降雨機率還會提高；溫度方面，明白天體感較為悶熱，各地高溫大多在32至35度，低溫約25至27度。

紫外線指數的方面，明天台中、彰化為高量級，馬祖為中量級，其他地區皆為過量級，外出應留意防曬；空氣品質方面，明天中部和南部為「對敏感族群不健康」的橘色警戒，敏感族群外出應配戴口罩。北部以及金馬地區空氣品質為普通，東部與澎湖為良好。

另外，氣象局也發佈海上強風特報，受到東北風增強影響，明晚起北部海面及台灣海峽北部平均風力將增強至6到7級，最大陣風9級，提醒海上作業船隻注意。

《天氣風險公司》網站指出，週末開始風向將轉為偏東風，伴隨著水氣，可能為連續假期帶來雨勢，東部地區降雨機率較高，西半部則會較為晴朗，提供規劃連續假期出遊作參考。

明天白天體感較為悶熱。（圖擷自中央氣象局）

除了台中、彰化與馬祖以外，其他地區紫外線指數皆為過量級。（圖擷自中央氣象局）