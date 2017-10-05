農委會今公告 巴拉刈108年2月2日起禁用

2017-10-05 20:01

〔記者吳欣恬／台北報導〕農委會防檢局5月24日預告，今天正式公告，農藥巴拉刈將於明年2月1日起禁止加工輸入，後年2月2日起禁止分裝、販售及使用。

防檢局副局長馮海東表示，目前國內含巴拉刈成分的農藥包括24%巴拉刈溶液及33.6%巴達刈水懸劑。巴拉刈為接觸型非選擇性除草劑，1968年核准登記，現行核准使用於水稻田、柑桔園、茶園、甘蔗園及豌豆園防除雜草，2011年間並核准使用於紅豆採收前的枝葉乾燥處理。

但巴拉刈常被用來自殺，一旦喝下後無有效解毒劑死亡率極高。防檢局過去雖規定於巴拉刈產品要添加警戒色、苦味劑、臭味劑及催吐劑，並要求業者落實販賣登記及專櫥加鎖貯存等管理措施，但自殺事件仍時有所聞。

馮海東表示，近年來，用來除雜草已有固殺草除草劑可取代，但固殺草價格是巴拉刈的兩倍以上。而用於紅豆落葉上則有氯酸鈉溶液枝葉乾燥劑取代。

馮海東說，農委會藥毒所曾研發將巴拉刈製成水溶性粒劑的技術，也技轉給廠商，但因為成本較高，販售價格大約跟固殺草差不多，因此廠商也並未生產。未來如果廠商願意生產，並配合代噴業者專買專用制度，也許也能成巴拉刈液劑的替代產品。

馮海東表示，為了讓合法生產的產品庫存能銷售去化，並讓農民使用有適當的緩衝期間，因此分階段禁用。呼籲農藥業者或農民朋友，如仍持有24%巴拉刈溶液及33.6%巴達刈水懸劑等兩種農藥，請依前述規定與期程使用完畢，或洽原農藥生產業或販賣業者辦理回收，屆時違反禁用規定者，將依農藥管理法第45條或第46條規定辦理，最高可處7年以下有期徒刑，併科750萬元以下罰金。