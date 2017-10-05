獨家》台化鍋爐展延遭撤銷案 環局罰鍰最新「加碼」出爐

儘管台化彰化廠的煙囪已不再冒出大量黑煙，不過，彰化縣環保局針對已撤銷的M22鍋爐操作許可展延，再加碼精算不當利得，精算出金額高達12.44億元。（記者張聰秋攝）

2017-10-05 23:02

〔記者張聰秋／彰化報導〕台化汽電共生鍋爐展延許可遭撤銷案的不法利得，彰化縣環保局最新算出的精準罰鍰金額出爐，M22鍋爐從97年1月到105年9月間停爐為止，9年多來，發電量總度數高達48億8724萬3573度，不法利得包含自用和售出共12.44億元，環保局將於下週三（11日）正式發文處分。

自用電也納入不法利得

這項具有精準罰鍰金額的處分書，是環保局今年6月「加碼」撤銷100年給予M22鍋爐操作許可證後，今天繼續再「加碼」，從好不容易找到97年到100年間台化彰化廠各機組生煤的使用量，算出台化彰化廠M22鍋爐，從97年1月拿到操作許可證開爐，到100年展延及105年9月被停爐，9年多期間產生總電量，包含轉售給台電和台化彰化廠、台塑生醫等其它公司自用電量，賣出和自用全部都納入「加碼」罰鍰的處分內。

彰化縣環保局長江培根指出，環保局明天和律師進一步討論確定後，會把裁處書送給縣府法制室和縣長魏明谷裁示，公文流程時間約1到2周時間，最快雙十連假後就會正式對台化開出裁處書。

環保局綜合計畫科長陳金蘭表示，在處分之前，環保局會先請台化陳述意見，台化目前不提供資料並聲稱公司沒有違法，不過，就環保局立場，「沒有違法」的說法也算一種陳述，環保局會納入陳述意見中。

一開始，環保局估算台化M22鍋爐電量不法利得，因無法取得97年到100年間能源局提供的發電資料，所以，一開始只能用100年到105年9月的發電量推估，當時初估概算售電的不法利得約12億元左右。

環保局鍥而不捨，今天終於找出97年到100年間，台化彰化廠各機組煤的使用量，再根據能源局提供的總發電量，精準算出每個月和9年多來的M22發電量，共達48億8724萬3573度，環保局以販售每度電價最低為1.92元計算，同時依據財政部歷年來所公布「同業利潤標準」中「電力供應業」淨利率為17%，並考量其營業稅5％及17％營所稅，初估其不法利得共12.44億元，該處分書最後將由縣長魏明谷裁示，即正式對台化彰化廠發文處分。