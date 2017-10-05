「星兒慢啡天使」計畫 為自閉症孩子找出路

新北市自閉症服務協進會帶著星兒們分裝、包裝耳掛式咖啡；看似簡單的小動作，背後是數百小時的練習累積。（記者李雅雯攝）

2017-10-05 21:13

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市自閉症協進會推出「星兒慢啡天使STARFFEE」計畫，嘗試銷售耳掛式咖啡穩定協會收入，也讓自閉症兒（又稱星兒）在咖啡粉分裝、包裝中學習，建立自信心，走出一條不同於過往僅仰賴手工皂銷售的路。

新北市自閉症協進會總幹事張雅玲表示，協會主力產製手工皂，不過該項產品大多在節慶送禮時節才有訂單，收入不穩定、不長久，經過發想商討後，決定嘗試耳掛式咖啡，作為常態性銷售商品，穩定收入以維持協進會運作，也可以做為「獎勵金」成為每個星兒平常表現的鼓勵。

咖啡粉分裝、包裝、黏貼等步驟都是由星兒親手完成，看似再簡單不過的小動作，背後是數百小時的練習累積。張雅玲說，自閉症兒動作較慢、語言功能有礙，可以在分裝、包裝耳掛式咖啡生產線上者，幾乎都是經過一到二個月的訓練，期待社會大眾願意多給星兒們鼓勵。

新北市自閉症協進會近期也在做「星兒胖卡咖啡餐車」募資計畫，擬將募集款項，購置一輛行動咖啡餐車，也讓部分有需要的家庭獲得就業機會。張雅玲說，透過購買產品支持和多人捐款，目前募資目標已達50%，順利購置餐車後，將招募企業認養時段，讓星兒胖卡餐車有直接前往服務的機會。