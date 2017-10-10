天天吃好料》大里竹仔坑大麵焿 一賣36年天天排隊

大里「竹仔坑大麵焿」淋上老闆娘特製的「豬油渣」，讓許多老饕天天上門。（記者陳建志攝）

2017-10-10 08:34

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里竹仔坑大麵焿，每天下午3點一到，喜歡大麵焿獨特口味的老饕就一個接一個來報到，點一碗加上特製豬油渣的大麵焿，再加上每樣10元的油豆腐、丸子等小菜，吃飽後再配上一碗粉圓冰，只要銅板價就能吃撐滿足的離開，老闆娘一賣30多年，為了不讓出外遊子假日上門失望而歸，幾乎全年無休。

位於大里健民路的「竹仔坑大麵焿」，是在地經營36年的老店，陳姓老闆娘說，民國70年開賣時，只是為了想貼補家用，一開始用推車在大里竹仔坑的眷村「銀聯一村」叫賣，後來改成在眷村一戶人家前開店，直到民國94年眷村決定拆除後，才搬到現在的店面，但36年來「就愛這一味」的死忠顧客，幾乎她搬到哪就跟到哪。

老闆娘說，烹煮大麵焿要等水滾後下麵，而且要熬煮約1小時後獨特的口味和麵條軟Q的口感才會出來，而能吸引那麼多死忠顧客，「關鍵在這鍋豬油渣」，強調每天挑選豬板油後，因使用絞肉機絞過口感不佳，堅持用手工切丁再下鍋爆油，再加入紅蔥頭、醬油調味，每碗淋上約2匙的豬油渣，灑上韭菜，再依各人喜好加入菜脯，就是好吃對味的大麵焿。

店內除了一碗35元的大麵焿，還有每天現滷，3個10元的油豆腐和每樣10元的豆乾、滷蛋、丸子等小菜，還有一碗20元的粉圓當甜點，只要6、70元銅板價就可以滿足的離開。

因做出口碑，竹仔坑大麵焿每天下午3點開賣後，不分平假日，不但店內高朋滿座，店外等著外帶的民眾也是排成人龍，因每天固定只煮兩大鍋，幾乎都是5點多就賣完收攤，問她為何不要多煮一些？老闆娘指著牆上掛的「知足常樂」墨寶說：「不要太貪心」，希望細水長流永續經營。

老闆娘說，因年紀大了，這幾年慢慢交棒給二女兒，也曾想過假日休息，不過許多外出遊子和登山客都說：「假日不賣我們就吃不到了」，所以現在除了農曆春節休息外，可說是全年無休，不過常常有外地民眾擔心吃不到，下午2點半就來排隊，老闆娘說太早來還沒準備好，讓客人空等不好意思，提醒只要下午3點準時來就可以了。

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