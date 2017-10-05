運彩當機、不當退佣 彩劵工會陳情「快活不下去」

2017-10-05 19:55

〔記者邱灝唐／台南報導〕彩劵工會全國聯合會今日北上陳情，強調運動彩劵投注標嚴重不足、投注機經常性當機、不當退佣金造成惡性競爭等，種種問題都讓弱勢經營者快生存不下去。立委陳亭妃今日邀集體育署長林德福、運彩公司總經理與彩券工會代表面對面溝通、尋求解決辦法；陳表示，體育署和運彩公司必須盡力改善，進一步提升彩劵經銷商生存權益。

工會代表指出，雖然台灣的運動彩券發行近10年，但投注標嚴重不足無法吸引多數消費者，導致買氣不振，加上這幾年物價上漲，希望把佣金從6.25%提高至8%，另外，也有網站使用運彩的官方Logo讓民眾誤認，但主管機關都睜一隻眼閉一隻眼，嚴重影響合法經銷商的收入，投注機更是經常當機、停機，嚴重影響作業。

對此，陳亭妃表示，站在第一線的經銷商所提出的問題都是政府該重視的，主管機關應該從嚴執行法令，絕對不能有所質疑，找藉口，不能以沒辦法實施來無視法令的存在，發行公司應該增加賽事、改善投注機，也要建立停機時的賠償措施，體制完整才有益於增加運彩的業績，進而幫助我國體育發展，為了能夠讓經銷商了解國家的政策，也希望主管機關能夠了解整個市場的狀況，雙方應該多互相交流及溝通，才能徹底獲得改善，進一步改善提升彩劵經銷商生存權益。