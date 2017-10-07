台北人都聽過？這則「水道」都市傳說

捷運新店站旁有處「瑠公圳圳頭展示館」，展示抽水系統與瑠公圳早期歷史。（記者陳宇睿攝）

2017-10-07 08:30

〔記者魏妤靜／台北報導〕台北人是否都聽過這個都市傳說：「只要是台北現存的水道溝渠，都跟瑠公圳有關。」自由寫作者謝海盟指出：「其實郭錫瑠在清朝乾隆年間創建瑠公圳，是為解決台北市東區灌溉缺水問題，與由台北市西側地區居民開闢的霧裡薛圳用途相同，但郭錫瑠後代因變賣部分產權，造成修繕責任歸屬不清，日本政府最後收歸國有，還把霧裡薛圳一起併進『瑠公水利組合』。」因以「瑠公」為名，使許多人認為共同管理的水圳全出自一路，謝海盟以歷史資料百般對照後，笑駁都市傳聞。

謝海盟是第17屆臺北文學獎的文學年金獎助計畫得主，他以踏查台北水路的《舒蘭河上》獲獎，說起踏查緣由，他提到最初漫步台北時發現許多斜巷與橋墩殘跡，早已引發好奇，加上作家舒國治在《水城台北》提到：「所有的台北斜路，指出早年的河跡。」並斷言屬於此類但已被廢街的舒蘭街，「在今日台北城，是休想找到這條街、這一泓河水的。」更讓謝海盟燃起一探究竟的勝負欲。

所謂「高手在民間」，謝海盟除到圖書館找尋1957年的「台北市市街圖」等老地圖，與書中對照畫定出舒蘭街範圍，包含新生北路二段49巷口、八德路與安東街口等，他也上「批踢踢實業坊」BBS的地理版，從版上尋找相關描述，同時向師大地理系教授洪致文學習觀察方法，「例如在民俗上，土地公廟廟口就時常朝向河蓋。」

採訪當日，謝海盟也帶領記者從捷運新店站附近走訪最初引新店溪水源的瑠公圳，捷運站旁除有「瑠公圳圳頭展示館」展示早期抽水系統，走往鄰近的北新路一段45巷時，還可看見被整治過並命名為「瑠公紀念公園」的水路，「接下來我想踏查的是被併入瑠公圳系統的大坪林圳。」謝海盟帶領我們走過漆黑的環河路下橋洞，迎向大坪林圳與瑠公圳交會處的紅橋路上，像是也開啟了他下一個目標。

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「瑠公紀念公園」前段經過特別整治，水面十分清澈。（記者陳宇睿攝）

「瑠公紀念公園」後段開始飄散難聞氣味，水亦較為髒亂。（記者陳宇睿攝）

謝海盟指出，紅橋正是大坪林圳與瑠公圳交會之處。（記者陳宇睿攝）

位於新店區中華路上的「瑠公公園」早期是瑠公圳所經之處。（記者陳宇睿攝）

謝海盟現職電影編劇與自由寫作者，曾擔任電影《刺客聶隱娘》編劇。（記者陳宇睿攝）