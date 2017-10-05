雙十節何去處？相約鹿港「消失」老戲院騎樓看片

今秋藝術節走入鹿港龍山寺，在國家古蹟戲台跨界演出。（記者劉曉欣攝）

2017-10-05 20:31

〔記者劉曉欣／彰化報導〕雙十節何去處？走！來去鹿港「消失」的興南戲院，看看半世紀前在鹿港開拍的「揚子江風雲」！

由鹿港囝仔文化公司、保鹿運動協會共同主辦的「今秋藝術節」，今年選擇在雙十節推出最特別的節目，就是舉辦「騎樓電影院」，來到鹿港早已不見的興南戲院的舊址，也就是如今鹿港民族路上的合作金庫，在騎樓放映數位修復版的「揚子江風雲」。

主辦活動的張敬業表示，鹿港20多年來沒有戲院，早年曾有樂觀園、興南與亞洲戲院，其中，興南與亞洲戲院都是在同一棟大樓，興南在一樓，亞洲在二樓，很可惜最後都不復見了。

雖然鹿港已經沒有戲院多年，但回顧美好的戲院時光，張敬業指出，「今秋藝術節」選擇重回興南戲院的舊址，再次回味看戲的滋味，就直接在鹿港合作金庫的騎樓來播映電影，選擇「揚子江風雲」也有特別的意義，因為全片幾乎都是在鹿港拍攝。

「揚子江風雲」曾以鹿港中山路歷史建築元昌行為拍攝地點，元昌行的雙層樓井更出現在電影裡，當年爭相看大明星的歲月，都是鹿港人回味無窮的往事，包括鹿港中山路也都是電影場景。

「今秋藝術節」重回老戲院門口的電影活動，已經在騎樓掛起仿古的「電影看板」，讓老一輩的鹿港人對早年走入戲院看電影的往事，都一再回味。