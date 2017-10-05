滯洪池啟用 柯文哲：易淹水名單剔除文山區

柯文哲說，極端氣候下，強降雨會越來越多，甚至比颱風更加棘手，因此從上游的水土保持、中游的分流治洪、下游的堤防及抽水機，是整體防洪的概念。（記者鍾泓良攝）

2017-10-05 19:13

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市文山區辛亥營區及文山運動中心北側滯洪池今天啟用，預計可增加滯洪量4萬5千立方公尺，將集水區上游山區逕流導入滯洪池內，讓過去容易淹水的興隆路2、3段可以免於淹水。台北市長柯文哲今天在啟用儀式致詞說，過去這一帶，只要每小時降雨量超過59毫米就會淹水，過去3年做了5項工程後，現在防洪標準已經提升到每小時78.8毫米，與全市標準一致，宣告此區域從台北市易淹水名單剔除。

辛亥營區滯洪池2015年11月20日開工，總經費約3.8億元；文山運動中心北側滯洪池2015年11月11日開工，總經費約1.9億元。台北市都發局原本規劃在辛亥營區滯洪池上方興建公宅，然而在地方反彈下作罷，最後規劃為綠地公園。

柯文哲說，極端氣候下，強降雨會越來越多，甚至比颱風更加棘手，因此從上游的水土保持、中游的分流治洪、下游的堤防及抽水機，是整體防洪的概念。

工務局長彭振聲日前受訪提到，過去北市易淹水地區，包括文山區、士林區社子島及北投區洲美地區；當社子島與士北科開發完成，屆時全市將達到每小時78.8毫米的一致防洪標準。但他強調，達到一致防洪標準並非說永遠不會淹水，若短時間急降雨超過防洪標準還是可能會淹水。