澎湖吉貝島「長大」中 北崁沙洲快與陸地相連了

吉貝島還在長大，由空照圖看來，北崁沙洲已形成潟湖地形。（林長興老師提供）

2017-10-05 19:26

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕以沙尾聞名的吉貝島，位於北崁西北端沙洲，近年來不斷增長，已形成潟湖地形，並快要與陸地相連，比例面積已與沙尾相同，讓吉貝島面積增加4%至5%，根據澎湖地質專家林長興老師表示，主因是北邊強大的海流搬運堆積所致。

近年來澎湖吉貝沙嘴形狀出現明顯變化，以往沙嘴像舌頭，現在則是彎勾形狀，且愈來愈狹長，除了附近鳥嶼建港造成水文改變外，大量星砂及貝殼沙被採集，恐是原因之一；新近北崁西北端沙洲增長速度驚人，今年夏天在幾次颱風過境增長1公里左右。

根據澎湖國家風景區管理處資料顯示，由地政事務所取得的吉貝沙嘴原始面積，沙尾長800公尺、寬200公尺，計有40公頃；現在新形成的潟湖，由空照圖看來已經相當沙尾大小，根據吉貝島全島滿潮時面積約為3.1平方公里，海岸線長約13公里，吉貝島面積增長4%至5%，等到完全陸連面積會增加更多。

由於沙洲不斷增大，也覆蓋了不少石滬，吉貝島為世界密度最高的石滬區，計有88口石滬，林長興老師查證石滬圖，證實編號37低開礁、39坪仔頂、40汕仔尾、41汕仔南、48高開礁等5座石滬消失不見，同時原本賴峰偉縣長時代建立防止砂石流失的堤防，也被潟湖包裹毫無作用；但在沙洲上夏天成了燕鷗繁殖的最愛，包括紅燕鷗、蒼燕鷗及小燕鷗等，其中以紅燕鷗為最大族群。