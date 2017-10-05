發展智慧城市 林佳龍：「築巢引鳳」發展產業

2017-10-05 20:46

〔記者黃鐘山／台中報導〕市長林佳龍今天在「智慧城市新經濟力論壇」說，期望透過智慧治理、整合、公私協力，建設台中成為智慧城市，提供市民創新服務，並借重美國矽谷經驗來「築巢引鳳」，發展在地產業創新創業機會。

這場論壇以「智慧創新x翻轉城市」為題，在裕元花園酒店隆登場，林佳龍獲邀進行「智慧創新，翻轉台中新力量」專題演講。他說，城市治理應借助開放治理與市民共同治理，成敗的關鍵因素即為領導力、整合及公私協力。

他又說，整合表現在組織提升、科技運用、資源整合上，公私協力的關鍵則在於人才培育、全民參與及國際合作3個面向：政府實施智慧治理要從創新服務重新建立治理模式，帶動市府團隊一起實現城市願景，將台中建設成為智慧城市。

林市長表示，數位經濟是驅動城市發展的動力，生活中的許多服務與需求透過ABC（AI, Big Data ,Cloud）整合，不只攸關台中的製造業轉型升級成智慧製造，也提供人民創新服務，市府正在規劃全新的都市計畫為基礎，提供更高品質的生活服務。

林佳龍指出，美國矽谷之所以成為產業創新園地，與它的良好生活環境有關，包括人才、技術、資金等均具備，築巢引鳳，才能群聚全世界的創業家，台中希望吸取其成功經驗來發展地方創新體系，讓人才集中於此開拓新創事業，將整合中央地方政策與資源，由台中協助發展在地產業創新創業機會。