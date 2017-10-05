台南「雲遊學」計畫 小學生創意大爆發

2017-10-05 19:27

〔記者羅倩宜／台北報導〕台南代理市長李孟諺表示，「下一個賈伯斯很可能出現在台南。」他說，過去一年台南市府投入「雲遊學」計畫，在10所小學引爆創意，培養出小小創客。長興國小用水管組裝平板充電裝置、太陽能裝置；大同國小利用行動載具研發創意冰棒並加以行銷；子龍及和順國小則以平板記錄家鄉文化及台灣歷史。贊助廠商高通台灣總裁劉思泰說，「萬物聯網時代來臨，看到台南小學生利用無線通訊技術產生的創意，相當令人振奮。」

美國電信大廠高通在全球執行「無線關愛」已有十年，在全球46國贊助包括：創業、公共安全、醫療保健等逾百項專案。劉思泰表示，去年（2016）高通選定台南與遠傳電信合作的「雲遊學」做為台灣首項「無線關愛」專案，捐贈650台已預先安裝4G網路及雲遊學app的華碩平板電腦，供台灣市中小學師生使用。本週無線關愛雲遊學計畫舉辦成果發表，找來5所國小的師生現身說法。

李孟諺指出，「雲遊學」第一期計畫已有10所種子學校、三千名師生、並已在平台上開設900門課程，造訪人次達58萬。「台南小學生的創意令人驚艷，從科技創新、影像記錄、廣告行銷，都藉助無線通訊和雲端平台來執行並分享；我認為下一個賈伯斯很可能就在台南。」

現場成果展示最為吸睛的是長興國小的創意水管課程，指導老師陳文凱表示，高通贊助長興國小60多台平板，「我們第一個遇到的問題就是充電」，因太多部筆電，充電現場往往一團亂。「小朋友利用水管，組裝成平板充電架，一次可替16部平板充電；之後再結合LED發光模組，開發出手持光劍的水管武士，順便學到電路的串聯並聯原理。」

陳文凱說，「同學們的實驗及手作過程，都會上傳到雲遊學平台，所有註冊用戶都能看到，也因為成果頗豐，更激起大家持續創作的興趣。」他說，學生們不止是創客，更從創作中得到物理化學的基本邏輯，再跟所有學校分享，是很有效率的學習。

劉思泰表示，高通從2003年就在台成立據點，過去十幾年見證台灣在科技和社會層面的重大改變，很高興能參與其中，也希望未來繼續合作。他表示，高通在台灣的無線關愛計畫，主題鎖定教育，內容相當獨特，與在其他地區的公共安全、醫療、創新等主題不同，這是與台南市府共同研商的成果，希望在教育上打造更豐富的學習經驗。