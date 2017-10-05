雙十連假旅遊旺 台中市府籲民眾慎選合法旅宿

2017-10-05 20:47

〔記者歐素美／台中報導〕雙十國慶4天連續假期即將到來，台中市政府觀光旅遊局提醒民眾旅遊時請慎選合法住宿場所，住宿前先查看旅客接待處是否懸掛「旅館業登記證」或「民宿登記證」及專用標識，千萬不可貪圖便宜便利而入住日租套房，以保障自身安全與權益。

觀旅局長陳盛山表示，日租套房就是非法旅館，常假藉溫馨套房、客棧、套房出租或民宿等名義，在網站上行銷宣傳，實際經營旅館業務，日租套房未經觀光、消防、建管、衛生與警察等單位把關審核，亦無投保公共意外責任險，且規避稅捐，住宿旅客的安全嚴重缺乏保障，一旦意外發生，後果不堪設想。

陳局長說，日租套房業者多數透過網路刊登住宿廣告訊息，藉網路媒介交易平台、臉書、Line或電子郵件等形式與消費者連繫及交易，再約定時間地點交附鑰匙或由專人帶往住宿地點，以規避政府機關查緝取締，業者在網路上廣告內容常與實際差異很大，消費者入住日租套房很容易發生消費糾紛。

台中市日租套房多集中於逢甲商圈及一中街商圈附近，觀旅局已持續列入專案查緝重點，不分平日或假日，市府相關單位持續聯合稽查，一經查獲即依「發展觀光條例」裁罰10萬以上、50萬元以下罰鍰，並勒令停業，並率全國之先，針對同一地點被查獲裁處2次以上的日租套房經營業者，強制執行斷水斷電處分。

此外，觀光旅遊局責成專人定期上網搜尋日租套房違規廣告，若發現除要求網路平台業者立即撤除下架外，並對刊登非法旅宿廣告業者，裁罰3萬元以上、30萬元以下罰鍰，並按次加倍處罰，從源頭阻斷非法業者主要行銷管道。

台中市從今年1月至9月底止，計稽查日租套房163家次，已查獲並裁罰或裁罰作業中計59件，累計罰鍰將達600萬元；非法旅宿廣告已裁罰或裁罰作業中計42件，累計罰鍰126萬元。

日租套房藏危機，合法旅宿有保障，為保障住宿安全與權益，觀旅局再次呼籲，訂房務必事先查證，可利用交通部觀光局「台灣旅宿網」（http://taiwanstay.net.tw/ ）查詢中市或全國各地合法旅館或民宿，也可向台中市政府觀光旅遊局查詢，如至現場投宿前，請查看業者於旅客接待處是否有懸掛「旅館業登記證」或「民宿登記證」及專用標識，以保障自身安全與權益。