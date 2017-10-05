台29線700株路樹光禿禿 民眾怒批「還我美麗綠廊」

七河局雇工修剪黑板樹惹議。（記者洪臣宏攝）

2017-10-05 18:04

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台29線大寮段有條美麗綠廊，但700餘株黑板樹最近被修剪成光禿禿樹幹，民眾批好醜，第七河川局（簡稱七河局）表示，樹木太高大已威脅行車及供電安全，因而執行矮化工程，估計1年後可恢復綠油油景觀。

高市府養工處則不敢打包票，養工處指出，都市區路樹不會任由生長，矮化是正常程序，但一般都會保留枝條、樹葉供行光合作用，日後才能針對枝條汰弱留強，樹木修剪成只剩樹幹確實不好看，能否存活還得看未來狀況。

台29線大寮區高屏溪沿岸原本有一排高聳路樹，最高有17、8公尺、約4層樓高，七河局上月中旬起展開矮化工程，如今除了大發、萬大工業區一段尚未執行，其餘約3、4公里長路段的樹木都是光禿禿。

民眾批評「好醜」，並質疑危害生命樹木生命，紛紛向有關單位或民代陳情，希望保留僅存的黑板樹。

七河局局長李宗恩表示，這批黑板樹約30年前由鄉公所種植，如今長得非常高大，地方屢屢陳情威脅人車安全，且樹木緊鄰電線桿，影響供電，去年、今年都曾發生掉落樹枝打到電線造成斷電，因而與高市府、地方居民協調，決定大刀闊斧進行矮化。

李宗恩指出，溪寮國小圍牆旁黑板樹1年前曾矮化，如今已恢復綠意昂然，因此採地方建議比照辦理，將樹木修剪至離地面四、五公尺高。他說，現在看起來的確不好看，但黑板樹生長速度快，最先砍掉的已經發芽，一年後綠廊會重現高屏溪畔。

至於萬大、大發工業區未執行路段，因沿線有高壓電線，台電表示1個月只能停電1次，七河局將擇期施工。民眾說，乾脆將高屏溪畔電線地下化，避免相同事件一再重演。