日均1.2萬人！ 十一連假來台自由行中客大幅成長

2017-10-05 17:53

〔記者吳柏緯、蕭玗欣／台北報導〕宣傳策略奏效，中國十一連假，中客選擇來台旅遊的人數明顯上升。根據觀光局統計，10月1日到4日，來台自由行的中客每日平均達1萬2000人，較去年同期成長3成3；團客則較去年同期成長2成7，每日平均人數達2300人。

中國十一黃金週已經過了一半，但是來台旅遊的中客仍絡繹不絕。包含知名景點九份、日月潭與墾丁等地都能看見中客的身影。

觀光局專門委員湯文琪指出，今年十一長假，前4天來台自由行的中客人數每天平均為1萬2000人，較去年同期9100人相比高出3成；團客人數則平均每日2300人，高於去年同期的1800人。不論是自由行或團客，中客赴台旅遊的意願提高不少。

湯文琪進一步分析，自由行旅客以年輕人居多，因此來台旅遊前大多都會做好功課，除了九份這類必去的景點外，還會依個人喜好拜訪不同的地方；至於參加旅行團的旅客，則多前往阿里山、日月潭等觀光景點。

日月潭國家風景區遊憩課課長林洋廣表示，從10月1日到今天為止，中客人數比上月同期增加將近4成，風景區內明顯比以往熱絡許多，由於10月第一週不僅是中國十一黃金假期，又適逢國內中秋及國慶連假，在雙乘效應下，遊客人數比以往都還要多。

去年7月發生發生國道火燒車事件，影響了中客赴台旅遊的意願，不過經過一年的努力後，今年中客來台人數明顯成長。湯文琪認為今年除了中國出境人數增加外，各式觀光宣傳活動也成功帶動中客赴台旅遊的意願，此外網紅們也功不可沒。湯文琪表示，透過與網紅合作拍攝的旅遊宣傳影片，成功打入中國年輕人的社群中，並吸引年輕遊客的關注。

湯文琪表示，隨著假期接近尾聲，不論是團客或自由行，每日來台旅遊的中客人數均會緩和下降，因此最後的統計數字一定會下修。但是從現在的數據與趨勢看來，整體的表現仍會較去年的十一假期好。