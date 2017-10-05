「融入新化人生活」 台南震災京城銀行原址重建

2017-10-05 17:54

〔記者黃文瑜／台南報導〕「地震讓我們謙卑！」206地震中毀損的京城銀行新化分行，今天原址舉行重建工程動土儀式，原本舊建物為12層大樓，將改為2層樓，並與周邊環境結合，更融入新化人生活，銀行大樓建築範圍縮減，留出空地廣場給民眾使用，預計明年7月底前竣工。

台南市代理市長李孟諺出席動土典禮時表示，京城銀行新化分行重建，象徵台南地震重建已經上軌道，不論是市府或民間的重建進度，都順利在進行，台南已從震災的陰霾中走出來，即將邁向另一個新的里程碑。

地震後，京城銀行建物傾倒，當時評估建物急須拆除，李孟諺說，大樓拆除工作費心又要技術，「一個不小心就會塌」，工程進行不易，加上還有其他災區，市府實在沒有能力同時緊急處理，所以委請京城銀行自行拆除，過程中無論交通管制、周遭店家生意的影響、粉塵對周遭環境影響、還有廢料清運等等，京城銀行當時投入相當大的心力。

12層樓變2層 前留大廣場供居民活動

「新化分行要不要重建？要怎麼建？」京城銀行董事長戴誠志經過一年多評估，決定原地重建，蓋一棟以「新化的文化與人文結合」的兩層樓建築，前面留下大廣場，作為居民活動空間，二樓也可作為開放的「藝文空間」。

市府說，目前在震災中受損的500多戶紅單、黃單，在半年內都已經修復完成；在安南區跟新市有930戶因土壤液化傾倒，也在今年8月左右，全部整修、灌漿補強完成。