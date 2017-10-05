麵包裡有「愛」！ 美國麵包店被警告標示不實成份

2017-10-05 17:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國一家麵包店在他們的食品成份中標示含有「愛」，被美國食品及藥物管理局發信警告。

美國麻塞諸塞州一間名為「納修巴布魯克」（Nashoba Brook Bakery）的麵包店，在上個月被美國食品及藥物管理局（FDA）發信警告，其食品成份標示中含有非必要資訊，因為這間麵包店在他們的麥片商品標示上寫著「愛」。

FDA的信中寫道：「你們的麥片商品標籤中列出了『愛』的成份，而食品成份應以它們通常或習慣上使用的名稱列出。『愛』並不是慣常使用的配料名稱。且因為『愛』也不是通常會使用的配料，因此屬於附加食材。」

對此，納修巴布魯克麵包店的總監約翰·蓋茲（John Gates）表示：「我對於我們在麥片成份標示裡列上『愛』的做法感到非常滿意，FDA的信簡直像喬治歐威爾小說裡的老大哥一樣」。總監又說，「顧客問為甚麼我們的產品這麼好，如果我們回答『愛』的話，顧客臉上就會露出滿足的微笑，而政府居然認為在食品標示中寫上『愛』是不實成份，這感覺真的很可笑」。

對於麵包店必須在食品成份中撤下「愛」的標示，顧客表示「我認為管太多了，這種做法很蠢」、「在『愛』上面挑毛病？FDA沒有其它更重要的事可以做嗎？」