10/5石虎日 特生中心推保育闖關週

集集特生中心在十月五日「石虎日」推出「知虎惜虎」石虎保育體驗週，中心主任楊嘉棟（後排右二）邀請學童闖關學習保育知識。（記者劉濱銓攝）

2017-10-05 17:17

〔記者劉濱銓／南投報導〕今年暑假期間，中部多處石虎棲地傳出路殺事件，甚至石虎分布於彰化，也是因路殺才被外界所知，為避免路殺危害，集集特有生物研究保育中心（簡稱特生中心）特別選定10月5日，取其諧音訂為石虎日，而即起至10月10日，在特生中心還有「知虎惜虎」闖關週贈獎活動，讓親子遊客利用國慶連假認識石虎保育。

今特生中心邀請集集鎮各國小學生到保育教育館，體驗各項石虎知識關卡，藉此傳授保育觀念，如透過拼圖認識石虎，了解石虎眼睛內側有向上延伸的2條白線，以及身體呈現點狀斑紋等，利用各關卡的體驗與問答，學習石虎的習性與生存困境。

特生中心主任楊嘉棟表示，有關石虎保育，歷來已在淺山地區設置自動相機觀測，於南投中寮推行友善農作，並透過路殺事件收集動物分布與道路的關聯，藉此改善道路系統，甚至預警設施，而推出石虎日、石虎週，就是利用明星動物石虎的號召力，讓學童、民眾可藉寓教於樂方式認識保育知識，並有集章、FB打卡，完成就送可愛貓腳印手工皂體驗等，邀請大小朋友一起參與。