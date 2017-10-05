「護士工作是我的使命」聖十字架療養院林秀麗獲醫療奉獻獎

關山聖十字架療養院是台東縱谷唯一的療養院機構。（關山聖十字架療養院提供）

2017-10-05 17:32

［記者王秀亭／台東報導］「護士工作是我的使命。」關山聖十字架療養院65歲護士林秀麗，深受外籍修女無私奉獻精神影響，把重癱臥床住民當家人般照顧，獲得今年醫療奉獻獎肯定。

該院已獲得8座醫療奉獻獎

最新醫療奉獻獎得主林秀麗，今天下午接受台東縣長黃健庭表揚，這是關山聖十字架療養院第8座、第7位醫療奉獻獎得主，也是院內第一位以護士身分獲獎者，該院是醫療奉獻獎密度最高的單位。

林秀麗表示，從小就想當護士，原本在醫院從事臨床護理工作，雖常累到回家倒頭就睡，心裡總覺得少了甚麼，直到43歲時，好友李玉枝修女求援，前進南迴線尚武從事居家護理，每天下鄉為弱勢病患處理傷口、換藥、健檢，感覺很有意義，從中找到了做護士的使命感。

19年前關山聖十字架療養院因有護士需求，林秀麗便轉到縱谷線服務，看見外籍修女對臥床病患如家人般照料、關心，林秀麗也以同樣的細心與貼心態度照顧重癱住民，「秀麗是3位外籍修女的大弟子，只要秀麗照顧，修女們都很放心。」聖十字架療養院主任王鳳仙說。

林秀麗平時就以療養院為家，一待就是19年，由於偏鄉護理專業人員長期不足，她說，外籍修女逐漸年邁，衷心希望有更多專業護理人力投入台東縱谷唯一療養院的重癱住民照顧工作。

關山聖十字架療養院獲醫療奉獻獎紀錄：

81年 第二屆醫療奉獻獎 馬惠仁修女

84年 第五屆醫療奉獻獎 葛玉霞修女

85年 第六屆醫療奉獻獎 邱山美修女

86年 第七屆醫療奉獻獎 饒培德修女

96年 第十七屆醫療奉獻獎 裴彩雲修女

96年 醫療奉獻團體獎 關山聖十字架療養院

102年 第二十三屆醫療奉獻獎 宋玉潔修女

106年 第二十七屆醫療奉獻獎 林秀麗護士

