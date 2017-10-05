竹縣府又動員了！ 這次邀鄉親參加國慶遊行

新竹縣政府表示，他們準備了限量的國旗鑰匙圈、光明商圈折價券等，要給參加國慶遊行的鄉親好禮。（記者黃美珠攝）

2017-10-05 17:08

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣政府今天發出雙十遊行「動員令」！決定國慶升旗外，還要復古辦遊行。當天早上9點在第2運動場升旗後就沿著莊敬一路出發，走過用國旗所妝點的中山高箱涵，讓人猶如穿過旗海隧道般，朝竹北的光明商圈前進，抵達縣史館後折返。當天只要參加的鄉親，來就送：限量國旗鑰匙圈、光明商圈折價券等。

縣府歡迎士農工商各界鄉親動員，大家雙十節一起來升旗和遊行，但也期待鄉親配合第2運動場的場地特殊需求：無法讓寵物、釘鞋以及高跟鞋入場外，中央草皮區也請所有小朋友等使用的推車止步。

至於餐飲，除飲用水，基本上是全面禁止在場內飲食的，吸菸、或燃放煙火的行為更是有可能危害到第2運動場內的人工草皮等設施，所以呼籲鄉親能配合。

縣府表示，當天遊行隊伍除了縣府自創的「皮皮獅」、「五色鳥」吉祥物，六福村主題遊樂園的哈比與哈妮、湖口鄉的百米長龍、與新瓦屋花鼓隊都將隨行炒熱氣氛。

除了前導人員，縣府安排了11主題遊行，全部環繞在：智慧城市、產業發展、金牌農村、健康城市、警消勇士、快樂勞工、客家節慶等，縣府想要一展縣政榮耀的企圖不言可喻。

縣府表示，這次活動獲得竹北市光明商圈發展協會的支持，除有店家將於遊行路途中設奉茶站，免費提供參加者補充水份。還有10家提供優惠券，只要民眾憑券消費就可獲折扣或贈品，有的優惠甚至不限遊行當天使用，可以延長到今年年底。