搶AI人工智慧先機 交大跨3學院成立機器人碩士學位學程

交通大學將搶AI人工智慧先機，今年成立機器人碩士學位學程。（記者洪美秀攝）

2017-10-05 17:11

［記者洪美秀／新竹報導］交通大學這幾年針對機器人科技研究進行跨領域的資源整合，今年首度跨學院由工學院、電機學院、資訊學院共同成立「機器人碩士學位學程」，希望培育台灣現代先進機器人專才，期許透過機器人的研究，讓台灣的人工智慧AI研究更上層樓。

交大表示，這個機器人碩士學位學程也特別成立指導委員會，由校長張懋中、副校長陳俊勳、工學院長韋光華、電機學院長唐震寰、資訊學院長莊仁輝和國際知名學者加州大學洛杉磯分校教授曹子晴、哈佛大學院士孔祥重指導學程發展，不僅師資群陣容堅強，且橫跨3個學院、有30多名教師，分別來自機器人、無人載具技術、智能自主系統和生物工程領域，是台灣第一個成立機器人碩士學程的國立大學，希望打造獨一無二的跨領域教學研究單位，帶領台灣成為現代先進機器人的領頭羊。

張懋中說，AI人工智慧的時代已經來臨，身為國內學術研究領導者之一，交大肩負培育未來高端科技人才的重責大任，積極打造台灣人工智慧創新的生態環境。

智慧機器人產業範圍廣泛，包含聯網通訊、數據服務，以及推動人工智慧於工業科技領域上的應用。機器人生產力的提升，將會大幅推動全球工廠自動化的速度，機器人的自主學習功能，也將激起新一波軟體學習與機器推理運算的浪潮，可謂世界重要趨勢與產業。

據外媒報導，亞馬遜在全球部署10萬多台機器人，未來數量還會持續增加；除無人倉庫，亞馬遜也推動無人機送貨業務，打造機器人自動化服務產線。電子商務領域的全面轉型，也為智慧機器人帶來更大的市場與發展。

機器人碩士學位學程主任楊谷洋說，學程主要任務是了解機器人和嵌入式智慧型系統的科學，涉及機器人功能和應用的關鍵領域，包括智能自動化、人機交流、仿生觸覺傳感器和觸覺反饋系統、無人機、醫療和康復機器人等等。

智慧機器人產業需要高度精密的機械、邏輯縝密的程式語言與符合力學的設計3項條件，屬複合型產業，需要多領域人才共同合作。學程整合機械、電機、資訊、電子、通訊領域，期望藉由跨域合作優勢，培育機器人科技的高級研發人材，成為我國及世界頂尖機器人科技教學與研究機構。