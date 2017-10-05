「花舞十月天．鼓動新瓦屋」 7日踩街交管

「花舞十月天．鼓動新瓦屋」嘉年華會7日下午4點在新瓦屋周邊踩街表演，有來自日本的高知YOSAKOI舞蹈團等20個國內外藝術團體登場演出。（新竹縣政府提供）

2017-10-05 16:52

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣客家國際花鼓藝術節7日在竹北新瓦屋登場，將有20個國內外團隊表演，警察局將在下午3點到晚上9點，彈性實施部分路段交通疏導、管制。

縣府文化局局長張宜真說，7日的「花舞十月天．鼓動新瓦屋」嘉年華會，邀請縣內12團、國內5團、國外3團總計20個團隊，下午4點起在新瓦屋周邊帶來踩街表演，其中有來自日本的青森囃子團、高知YOSAKOI舞蹈團以及南太平洋群島文化表演藝術團等；緊接著晚上7點，在新瓦屋廣場舞台區大匯演，歡迎鄉親一同來現場體驗、同樂。

警察局說，7日下午3點到6點，嘉豐五路一段（北自福興東路2段起，南到文興路1段止），西側（南向）車道封閉，供踩街使用；東側（北向）車道實施調撥。民眾可將汽、機車停就近放在文小1預定地，再徒步在場觀賞。

警方也提醒駕駛朋友，行經花鼓節活動沿線時，請減速慢行，共同遵守交通規則，並配合警察人員指揮。

來自日本的青森囃子團，也會在「花舞十月天．鼓動新瓦屋」嘉年華會演出同樂。（新竹縣政府提供）