美麗醫生娘變畫家 首次個展盈餘捐公益

醫師娘卓麗秋舉手投足間散發優雅的氣質。（記者張聰秋攝）

2017-10-05 16:34

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市開業醫師謝義德的太太卓麗秋，其個人水墨瓷器創作展，即日起到10月22日在國立彰化生活美學館第3展覽室舉行，入門僅3年的她，在「人間國寶」木雕大師李秉圭加持、水墨大師周澄指導之下，作品已有人爭相收購，為回饋社會，此次展覽盈餘將全數捐作公益。

卓麗秋原本只是1名家庭主婦的醫師娘，相夫教子、教養兒女有成，某次心血來潮，她到鶯歌臺華窯參觀，被瓷器上美麗的圖樣吸引，回家後馬上購買畫紙畫筆，當晚就開始畫畫，心中期待有日能夠到鶯歌畫瓷器。

一開始，她先臨摹張大千、李可染等知名大家的畫作，每天只要一有空就沈浸在其中，原本只是自娛，直到某天，木雕大師李秉圭前來診所，成為她畫畫生涯的轉捩點。

當時，她隨手將畫作置於診所內椅子上，被李秉圭無意間看到，認為她極具天分，李秉圭歎惜自己專精並非畫畫無法收為弟子，鼓勵她拜師習畫，卓麗秋於是透過老友柳炎辰大師的介紹，正式拜國內知名的水墨大師周澄教授為師。

每週六，卓麗秋由彰化北上台北學畫，專攻水墨畫，習畫1年後，嘗試把山水畫融入瓷器，於是每週又加1天前往鶯歌臺華窯，直接在瓷器上以山水作畫上釉後再燒製，3年未曾間斷。

不少人稱讚卓麗秋賦予作品生命，但是她認為反而是畫筆給了她新生命，讓人生色彩更豐富。

謝義德、卓麗秋夫婦平時熱心公益，且覺得一路走來都有許多人相助，更讓他們夫婦感恩不己，因此這次畫展的盈餘所得將全數捐作公益，讓社會上更多需要的人也能夠受到照顧。