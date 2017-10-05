台三線三灣、獅潭段多破損 公路總局9千萬改善

台三線三灣鄉、獅潭鄉路段，近年來多處瀝青路面破損，雖有填補，但也不足平整，地方盼能夠重新鋪設，以維護居民及遊客的行車交通安全。（記者彭健禮攝）

2017-10-05 16:25

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台三線苗栗縣三灣、獅潭鄉之間，長約12公里的路段，多處瀝青路面破損，地方陳情影響行車交通安全；公路總局苗栗工務段表示，因該路段使用已有近13年，路面經長年輾壓及老化，確實有多處破損，已籌措9千萬元經費改善，預計11月中旬進場，年底前完工，提升道路品質。

台三線是苗栗縣山線鄉鎮，重要的縱貫線道路，不少大型運輸車輛使用，多年前，隨著南庄、大湖觀光興起，台三線也成為遊客旅遊路線，小英政府更進一步結合在地人文、風情，推動「浪漫台三線」政策。

不過，三灣鄉、獅潭鄉路段，近年來多處瀝青路面破損，雖有填補，但也不足平整，地方盼能夠重新鋪設，以維護居民及遊客的行車交通安全。

立委徐志榮接獲地方陳情，今天邀集公路總局苗栗工務段、苗栗縣政府、三灣鄉公所、獅潭鄉公所等單位，前往台三線三灣鄉的93到95公里，獅潭鄉的107到111公里、112到117公里等路段會勘，希望工務段協助，不要讓浪漫台三線「落漆」。

苗栗工務段長陳禎康說，台三線已有近13年未重新加封，其中獅潭、三灣，計約12公里路段，出現路面老化龜裂的情況，工務段已籌措約9千萬元經費，於會勘後展開發包作業，預計11月中旬進場，年底前完成。

陳禎康說，屆時施工將採南下、北上車道「半半施工」方式，南下施工時，開放北上車道雙向通行，也請用路人配合工區交維，以維行車安全。