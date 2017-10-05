求愛大逃亡 母無尾熊交配季奔出柵欄找對象

一隻名叫愛琳（Irene）的2歲母無尾熊，為了尋找配偶逃出動物園柵欄，最後被動物園管理員發現卡在院區附近的樹上。（法新社）

2017-10-05 16:18

〔即時新聞／綜合報導〕一隻求愛若渴的母無尾熊，為了尋找配偶逃出動物園柵欄，最後被動物園管理員發現卡在院區附近的樹上。

據外電報導，一隻名叫愛琳（Irene）的2歲母無尾熊原本居住在院區柵欄裡，在本週四被發現消失在澳洲雪梨的爬行動物公園（Australian Reptile Park）中。經過尋找後，動物園員工在愛琳居住院區附近的樹上發現她，當時她正被卡在樹上，院方還出動了小起重機將愛琳救下來。

動物園員工說，愛琳是透過院區柵欄的漏洞逃跑，但能夠逃跑得愛琳簡直像魔術師胡迪尼（善長以被束縛的狀態表演水中脫逃）一樣厲害。動物園總經理提姆·福克納（Tim Faulkner）則解釋，2歲的愛琳最近才成長到性成熟的狀態，而這週也剛好是無尾熊交配季的開始，「這不是第一次動物園內有急著找交配對象的母無尾熊，而愛琳會逃跑也不是意外，她正經歷她的第一次交配期，迫不及待想找到交配對象」。

面對積極尋找交配對象的愛琳，動物園員工表示，她們絕對會滿足愛琳的求偶需求，但這次是依照動物園處理動物交配的程序。員工說「我們會依照雄性無尾熊的血統證明書，從中挑選好的對象介紹給愛琳」。