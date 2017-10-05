新埔「等路秀」秀等路 吸客「跟著宗祠趣旅行」

看準雙十節後的旅遊商機，新竹縣新埔鎮本月中推出「跟著宗祠趣旅行」輕旅行活動，縣長邱鏡淳（中左）、鎮長林保祿（中右）等人一起造勢。（記者黃美珠攝）

2017-10-05 16:29

〔記者黃美珠／新埔報導〕雙10連假即將到來，新埔柿餅也開始加工產製，新竹縣新埔鎮即日起推出「跟著宗祠趣旅行」活動，規劃3條輕旅行路線，包含午餐、下午茶、手作體驗等等，每名來客收費1000元到2000元不等，以新埔鎮特有的宗祠博物館出任「領頭羊」角色，邀遊客藉由看宗祠、吃粄條、賞風光，深度認識新埔。

新竹縣長邱鏡淳、新埔鎮長林保祿、鎮代會主席王張碧冬今天跟著新埔知名的「柿餅婆婆」等產業界代表人物，一起拿出新埔柿餅、粄條等特產及伴手禮，學著「麻豆」走起「等路秀」，邊走邊秀「等路」。

鎮長林保祿更加碼先替年底新埔要推出的花海搶吸人氣，特別牽著自己的小孫女等兩個萌娃化成的「花仙子」一起出場，預告新埔年底將給全國來客「好看」！

他們希望藉此吸引雙10連假起準備出遊的全國民眾注意，本週末就可提早暢遊新埔，或是明（6）日早上8點起，速速上網搶訂本月中出團的3個輕旅行。

縣府文化局說，第一條路線是21日的「從建築到生活的旅行」，當天早上先參觀劉氏雙堂屋、柿餅區、陳氏宗祠，中午於潘錦河洋樓品嚐客家美食，下午轉到帶有神祕色彩的南園，參觀獨樹一格的林園景觀建築，同時在南園享受下午茶點，每名遊客收費2000元。

不過，南園有7歲以上才可入園的限制，所以這一團另外有個子團，所有行程都一樣，只是下午不參觀南園，便利原本就不打算前進南園，卻想繼續遊覽新埔鎮內其他庶民生活風光的遊客，子團每人收費1000元。

第二條路線是22日的「秋天．我在新埔旅行」，當天首站先到陳氏宗祠，接著走訪林氏家廟、柿餅區，中午於日勝飲食店吃粄條，下午參訪「鐵血詩人」吳濁流故居、振慶茶廠後，就在振慶茶廠DIY體驗製茶，每人收費1000元。

文化局說，這兩條輕旅行路線都採網路報名，每條路線限額30人，明（6）日早上8點起受理，額滿為止。報名網址：從生活到建築的旅行https://goo.gl/aHSmmR、從生活到建築的旅行（子團）https://goo.gl/tdbxeU、秋天，我在新埔旅行：https://goo.gl/cB6PsU。

而延續這個「跟著宗祠趣旅行」活動，11月4日將有「宗祠音樂會」在新埔林氏家廟前登場。

11月18日在新埔鎮市區則規劃了「宗祠闖關」、「市集」等系列活動，要與來客互動。

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