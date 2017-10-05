降雨不如預期 台南水情10月起轉綠燈

因近來降雨少，面對水情轉趨緊，水公司仍籲請民眾節約用水。（圖由台水公司第六區管理處提供）

2017-10-05 16:11

〔記者王俊忠／台南報導〕今年汛期降雨持續不佳，全台旱象漸浮現，主要水庫集水區降雨量僅為歷年平均2至5成，氣象局統計今年8至9月間13個平地站累積雨量是70年有紀錄以來最少，且預估未來1季雨量正常到偏少，水利署已開會決定台南地區從10月1日起水情燈號由正常藍燈轉為水情稍緊綠燈，同步成立旱災緊急應變小組因應。

水公司第六區管理處同時配合調度作業，由高雄北送支援水量外，加強由曾文-烏山頭水庫及南化水庫聯合運用供應原水，以延長各水庫供水時程。

水公司六區處表示，目前台南地區南化水庫與曾文、烏山頭水庫聯合運用的蓄水量，到10月4日止各為8598噸、3億857萬噸及5959萬噸，尚可穩定供應公共用水，水利署發布水情燈號為稍緊的綠燈，是以提升民眾乾旱示警，並以今年12月底前保守操作下，維持民生及產業供水穩定為努力目標。

另考量南部地區開始進入枯水季節，水公司六區處已預做準備，對未來水情將採保守、謹慎的態度因應，請社會大眾共同節約用水，確保供水穩定。對於水情資訊，用戶可進入台水公司網站查詢，或撥1910免付費電話洽詢。