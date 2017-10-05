鹿港率彰化之先 垃圾掩埋場變身太陽能站

2017-10-05 16:08

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣首見、全國第3處的垃圾掩埋場變身太陽能發電站，就位在鹿港鎮，預計年底完工，將可年產出360萬度電，約可供應1800家戶全年使用，而鹿港鎮公所是以太陽能板設施所占的面積，以公告地價來換算回饋金，鎮公所估計每年約可入帳101萬元，未來全縣還有5、6場復育中的垃圾掩埋場也將跟進。

鹿港垃圾掩埋場設置太陽能發電站，今天在鹿港清潔隊舉行開工典禮，鹿港鎮公所主秘林威任在開工典禮上表示，發展綠能是國家政策，又能充分運用封場復育中的垃圾掩埋場，一舉兩得。

鹿港鎮長黃振彥強調，目前鹿港所收運的垃圾，都是載到溪州焚化爐處理，清潔隊旁的掩埋場大約已復育8年，所以轉型作為太陽能發電站，並不會影響收運垃圾，預估發電規模為2.46MWp，等於減少4400公噸的二氧化碳，也等同於11座大安森林公園的年吸附量。

鹿港鎮清潔隊長徐舜賢指出，因為考量到太陽能發電量是浮動的，因此，鎮公所對回饋金計算方式，改採公告地價，也就是以太陽能板與設施所占的面積來換算，投標的新日光能源科技公司以9％得標，由於垃圾掩埋場面積為2.5公頃，公告地價為每平方公尺450元，估計鎮庫每年將有101萬元入帳。

負責設計施工的海利普電子科技公司總經理賴明雄表示，垃圾掩埋場無法打樁，也不能傷害防水布，不同類別垃圾的沉降速度不同，必須以重水泥塊來作為基礎，原則上以20片太陽能板為一區；另外在鹿港清潔隊停車場部分，也將搭建太陽能棚架，預計今年底將會完工併網使用，由於鹿港垃圾掩埋場靠近海邊，也依照規定可以承受得起17級強風。