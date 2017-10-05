國際女孩日在即 基隆21校視訊連線

國際女孩日在即，基隆女童軍會理事長吳秋英（後中）與女童軍，透過視訊連線與全市21校會談。（記者俞肇福攝）

2017-10-05 16:00

〔記者俞肇福／基隆報導〕下週三（11日）是國際女孩日，基隆市女童軍會理事長吳秋英以視訊連線方式，與基隆市教育處長陳素芬、21校幼女童軍、女童軍透過視訊進行網路聯團集會，響應國際女孩日尊重與營造女性友善環境；吳秋英說，今天是為這個月一連串的「基隆女孩日」提前暖身。

基隆市女童軍會理事長吳秋英與基隆市政府教育處處長陳素芬及本市東信、仁愛、建德、中和、中興、信義、安樂、五堵、深美、八斗、堵南、中華、仙洞、隆聖等14所國小，以及信義、成功、明德、碇內、武崙、建德、八斗高等7所國高中，合計21所學校的幼女童軍、女童軍及女同學們透過視訊進行網路聯團集會，介紹國際女孩日的意義與精神。

基隆市女童軍為基隆女孩們所安排活動，包含明天（6日）與社會處及勵馨基金會合辦的女孩定向越野活動，10月1至15日的「女孩議題大聲說」活動，最後於21日配合教育處終身學習博覽會及基隆童軍嘉年華辦理「基隆女孩大聲說-改變世界從我做起活動」，在一連串的系列活動中，讓女孩看到自己的能力，勇敢追夢。