雙十連假來屏東 文青藝術健康路線一網打盡

屏東地景藝術節現正登場。（記者羅欣貞攝）

2017-10-05 16:04

〔記者羅欣貞／屏東報導〕雙十連假怎麼玩？除了最夯的墾丁、小琉球外，屏東縣政府觀光傳播處也推薦多條旅遊路線，有適合愛拍照的網美文青路線，也有戶外運動、知性的路線，歡迎遊客體驗。

「網美文青路線」以高屏舊鐵橋為主，這座擁有百年歷史的舊鐵橋，雖然已經退役，但至今仍是高屏溪上最美的一道彩虹。屏東縣政府近來重新活化舊鐵橋風華，並與屏北社大合作彩繪舊火車廂，成為自然、文學教室，適合親子同樂。

「屏東地景藝術節」有10座結合眷村歷史、文化的裝置藝術，分散在屏東市青島街將軍之屋附近巷弄，漫步其間可懷想眷村往昔，也能到附近眷舍改建的餐廳享受美食。

「屏東十最打卡點」是屏東縣政府彙整網路上討論聲量最高、熱門及特色景點後，所推薦10處最有意思的打卡點，包括最「飛迅」的枋山郵局彩繪便利箱、最「繽紛」牡丹國小彩虹校園、最「in」高屏舊鐵橋、最「貴」的泰武鐵馬驛站、最「高」的霧台長老教會、最「young」的青創聚落、最「神」聖經博物館、最「藝遊未盡」禮納禮部落、最有「愛」泰山國小平埔族母子壁畫、最「清新」潮州泗林林蔭大道。

「運動健康路線」─國際衝浪嘉年華，滿州鄉佳樂水是恆春半島著名的衝浪勝地，並列入ASC亞洲巡迴賽其中一站。今年衝浪嘉年華活動從10月7日起至9日在佳樂水漁村公園登場，將有來自國內外的高手逐浪競技，還有水上體驗活動、在地創意市集也可遊賞。

另有享受山林的「山川琉璃吊橋」，近年縣府委託屏科大教授陳美惠協助輔導部落族人成立導覽解說團隊，透過深度導覽讓遊客更了解部落文化，除了親近大自然，也是知性之旅。更多旅遊資訊可至「i屏東觀光旅遊網」查詢。