旅美醫師將辦健康講座 推廣說客語防失智

2017-10-05 15:55

〔記者廖雪茹／新竹報導〕台灣客家聯盟協會18日將邀請長期旅居美國的客籍醫師朱真一，在新竹縣竹北新瓦屋集會堂舉辦健康講座，推廣多說客家話，幫助減少失智！另14日在蕭如松藝術園區，請來歌手鄭朝方與劉榮昌，聊聊客家流行音樂，歡迎有興趣的民眾把握機會參加。

台灣客家聯盟協會表示，根據台灣失智症協會的推估，到了2030年，台灣的失智人口將占全國總人口的2%；這次邀請朱真一博士主講「講客語少失智，客家人个健康」，分別在屏東、竹縣、苗栗和台中舉辦，除了說明台灣客家人常見的健康問題，如蠶豆症、地中海貧血、糖尿病、高血壓等，也希望與會者能多使用客語、多說話，減少罹患失智症的可能性。

其中，竹縣場18日下午1點半在竹北新瓦屋，苗栗場19日下午2點在城市規劃館2樓會議室，講座全程以客語演講、中文簡報，現場備有華語同步口譯，聽眾可備證件押借華語收聽耳機。

另協會主辦的「青年客家公共論壇：城市起飛的想像」，繼「願景．浪漫．台三線」與「文學相對論．龍瑛宗」之後，第三場12日上午10點在國立清華大學圖書館1樓，由新竹縣文創協會總幹事蔡蕥鍹主持，邀請清大副教授謝世宗和客家紀錄片導演彭啟原，與會暢談「文化．電影．客家」。

14日下午2點在竹東蕭如松藝術園區，進行第四場「跨界．客家．流行音樂」論壇，邀請客語流行歌手、民進黨客家部主任鄭朝方，與打幫你樂團團長劉榮昌與談，現場將有即興演出。