烏日第四公墓禁葬20多年 鄉親促改建運動公園

2017-10-05 15:10

〔記者蘇金鳳／台中報導〕位在中市烏日溪南的第四公墓已禁葬20多年，但卻一直未遷葬，影響到烏日溪南地區發展，眾多附近居民向市議員陳世凱陳情，陳世凱今日會同區長林峰輝、東園里長張有城等相關局處會勘，要求儘速遷葬，並改建成為運動公園。

建設局表示，目前已規劃遷葬查估預算98萬元，待生命禮儀管理處查估完遷葬補償金後，建設局將於明年度編列預算。生命禮儀管理處表示，目前預估烏日第四公墓約有900門墳墓，若是經費到位最快只需1年半，便能全數遷葬完畢，預計今年底完成查估，明年清明節前進行預先告示。

烏日溪南路的第四公墓廣達2公頃、長400公尺，於民國84年11月開始禁葬，至今已近22年，已符合遷葬年限，居民都普遍盼望公墓能遷葬，並且整理成為一處可運動休憩的場所。

由於有很多民眾反映，市議員陳世凱今會同相關人員前往會勘，市府表示同意遷葬，將會展開遷葬的前置作業。

烏日區長林峰輝表示，在召開區務會議時已提出，已獲市府同意，目前初估遷葬及前置作業所需經費約7000多萬元。

市議員陳世凱表示，烏日溪南地區6個里3萬多戶的民眾連一座公園綠地都沒有，而住戶們認為第四公墓相當大，佔地2公頃面積遼闊，而且禁葬多年，可改建成為公園。

陳世凱表示，一旦確定改建為公園綠地，可改建作為運動公園，可納入操場跑道、籃球場、槌球場、自行車道等等一些運動設施，以平面式的運動中心為建設核心，提供溪南地區3萬多人一處運動與休憩的好場所。

陳世凱指出，第四公墓禁葬期長，遷葬居民接受度也高，只需要市府拿出決心，便可為烏日溪南地區打造第一座運動公園，要求市府必須重視溪南地區長期缺乏公園綠地的問題。

東園里里長張有城表示，第四公墓影響溪南的發展，烏日溪南雖設有游泳池，但使用者並不多，若將公墓改儘早讓溪南地區成立第一座運動公園，不但讓溪南地區的民眾終於有一處公園可運動，甚至可帶動溪南的發展。

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