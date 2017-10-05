美旅客拍中正紀念堂 獲百萬哩程大獎

長榮航空所屬的星空聯盟，20周年活動「哩程百萬富翁競賽」今公布全球21名得獎者，其中，長榮航空一名美籍會員在台北拍攝「中正紀念堂」參賽，經評選榮獲百萬哩程大獎。（圖由長榮航空提供）

2017-10-05 14:55

〔記者陳宜加／台北報導〕長榮航空所屬的星空聯盟，20週年活動「哩程百萬富翁競賽」今公布全球21名得獎者，其中，長榮航空一名美籍會員在台北拍攝「中正紀念堂」參賽，經評選榮獲百萬哩程大獎。

星空聯盟歡慶20週年，推出「哩程百萬富翁競賽」，由星空聯盟的21個會員酬賓計畫（FFP），各送出1份百萬哩程大獎或等值獎項，給全球21位幸運的得獎者。

擔任活動評審的「國家地理雜誌」團隊，從來自全球各地的眾多參賽作品中，挑選出最具文化代表的作品，包括壯麗的美國大峽谷、神秘的南美洲古文明、歐洲城市的浪漫風情、令人屏息的非洲野性之美、亞洲和南太平洋多樣的地區色彩，21個得獎作品已公布。

星空聯盟「哩程百萬富翁競賽」時間為5月14日至7月31日，邀請參賽者以「連結世界旅人與文化」為主題，上傳一張自拍照以及最喜愛的文化體驗照片至活動網站上，由系統合成一張獨特的參賽作品，並簡述個人的文化探索體驗，再由評審針對影像及文字評比。

長榮航空在共計1013位「無限萬哩遊」會員參與，最後由美國的金卡會員，分享台北知名地標「中正紀念堂」以及對台灣文化的憧憬，獲得國家地理雜誌評審青睞，成為「無限萬哩遊」的百萬哩程幸運得主。

所有參賽作品將公布於星空聯盟「文化體驗互動地圖」競賽頁面，除了為世界各地的旅客提供「行家精選」的旅行建議，旅客能從文化體驗互動地圖中獲得靈感。星空聯盟28家成員航空公司也提出了充滿在地特色的文化探索行程。

星空聯盟5家創始成員─加拿大航空、漢莎航空、北歐航空、泰國航空與聯合航空力邀國家地理雜誌旅遊巨擘Robert Reid親身驗證獨特的文化體驗，並將這些有趣又獨特的旅遊經驗也被拍攝成5支簡短的紀錄片。