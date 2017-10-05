中市府：台積電中科擴廠 將帶來5千個工作機會

2017-10-05 14:35

〔記者黃鐘山／台中報導〕台積電3奈米新廠確定落腳南科，總投資額7千億元的中科擴廠計畫也傳出好消息，台中市政府今天表示，經市府大力協助，該案已通過中央環評審查，預料3座新廠可帶來5千個工作機會及每年10億元以上稅收，也為市長林佳龍再添一筆招商成功紀錄。

經發局表示，台積電在中科投資的第15廠2012年開始投產，原4座無塵室生產廠房（第1期到第4期）連結為超大型晶圓廠，月產能超過10萬片，全為28奈米製程產品，為了在國際市場持續於製程上保持領先，加速中科擴廠計畫。

經發局指出，台積電為因應先進製程發展，規劃總投資額達7千億元的12吋超大晶圓廠中科擴廠計畫，再興建3座生產廠房（第5期到第7期），成為7奈米及10奈米製程的主要生產基地；不料，提出申請擴廠後卻幾番折騰、歷經3度環評卡關。

市府表示，考量台積電中科擴建案對台中經濟發展、工作機會等因素，在符合法律程序與環境保護的前提下，於各項申請階段給予輔導及提供必要協助，也多次向中央表達支持台積電，去年底環評通過中央審查，擴建案拍板定案。

經發局指出，目前台積電中科員工超過3500人，產值占公司總營收約3成，擴廠計畫預估新增5千個高產值工作機會，其中3500位為主管及工程師職務，技術人員1500位，將能為中台灣的半導體產業培育更多的優秀人才。

經發局評估，晶圓15廠計畫新增就業人口所帶來的食衣住行育樂相關需求，商機龐大，並可創造每年超過10億元的稅收，也為市長林佳龍再添一筆成功的招商成績；另，台積電承諾將在108年前在中科廠區種植喬木3800棵，相關環保政策與承諾，市府也將持續督促落實。