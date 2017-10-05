天然ㄟ很快壞！ 滿州農會另類促銷黑豆

滿州鄉農會今天發表黑豆漿、黑豆冷泡茶及黑豆酒等產品。（記者蔡宗憲攝）

2017-10-05 14:26

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕現代人重視食安問題，早年食品總注重「不會壞」，如今「容易壞」竟成另類宣傳，滿州鄉農會今天發表黑豆漿、黑豆冷泡茶及黑豆酒等產品，農會總幹事陳清木大拍胸脯保證黑豆茶「4天一定壞掉」，另類宣傳產品「無添加」的宣言，令現場來賓莞爾。

「天然的東西當然很快壞！」陳清木笑說，黑豆產品沒有任何添加物，最簡單的冷泡茶放了4天，都會造成發酵酸壞，這才是食材天然的模樣。

滿州鄉推廣的有機黑豆，近年已經成功打造醬油、保養品、茶包等產品，最近再增加黑豆漿、黑豆冷泡茶及黑豆酒，搶攻恆春半島旅遊市場。

農會總幹事陳清木說，滿州黑豆田區就在梅花鹿野放區域，常有農民抱怨沒收成的黑豆被梅花鹿吃了大半，也被戲稱是「梅花鹿黑豆」，目前種植436公頃，其中通過有機驗證面積178公頃。

農糧署南區分署分署長姚志旺指出，陳清木接任滿州鄉農會總幹事即規劃故鄉農業願景，配合農委會農糧署小地主大專業農政策，以契作方式輔導並鼓勵農民種植原生種黑豆，是有機半島計畫的重要基石。

姚志旺說，黑豆含豐富的蛋白質、不飽和脂肪酸、維生素、大豆黃酮、皂苷等，具補腎益陰，健脾利濕，除熱解毒等，富含花青素、具有高蛋白、低熱量的特性，是高營養價值的好選擇。

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