中華郵政推長照了 「不老運動」揪銀髮族踏青

2017-10-05 14:13

〔記者陳宜加／台北報導〕為鼓勵銀髮族壽險保戶走出戶外，拓展人際關係並培養運動習慣，中華郵政自10月16日至11月30日，於全台20個郵局分別舉辦「中華郵政不老運動─銀髮踏青樂悠郵」活動，希冀藉由踏青聯誼，健全長者身心健康，提升生活品質。

中華郵政指出，凡於活動期間內，年滿65歲以上有效郵政壽險契約要保人、被保人及其陪伴同行者，均可免費報名參加。參加者於活動當日持身分證件完成報到，即可獲贈精美紀念品一份，活動名額有限，詳情請洽各地郵局或至中華郵政全球資訊網。