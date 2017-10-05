內湖瑞光公宅109年竣工 柯文哲：內科上班族優先承租

2017-10-05 14:08

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市內湖區瑞光公宅今開工動土，將興建地下4層、地上14層建物，合計389戶，預計109年4月竣工。市長柯文哲說，為配合內科就業人口居住需求，並減緩通勤人口導致交通壅塞，將優先提供50%以上戶數給內科上班族承租。

瑞光公宅今上午舉行統包工程開工動土典禮，市長柯文哲、副市長林欽榮、社會局長許立民、都市發展局主任秘書張立立等人與會出席。

柯文哲致詞表示，實現居住正義、展現城市美學、扮演智慧城市產業基地及建立社區新型營運模式，是興建公宅的四大目的。

柯文哲解釋，政府現階段無法讓人人買得起房子，建公宅起碼讓人民有地方住，或能用合理價錢租到生活品質好的房子，更不要把公宅蓋得像火柴盒般，才能提升城市美感，同時藉內科的地利之便，推動成為智慧城市產業基地，並在低樓層設置托幼、托老等社福措施，建立社區營運模式。

柯文哲說，20年來，內湖人口成長一倍，但道路面積未隨之增加，當地又進駐許多產業，上下班通勤一定塞車；要解決交通壅塞，就要從都市計畫著手，瑞光公宅為「內科2.0計畫－提供人才移居環境」配合項目，因此將優先提供50%以上給內科上班族承租。

發局表示，瑞光公宅位於內科，坐落陽光街與瑞光路交叉口，距離捷運文德站約1公里，基地面積4874平方公尺，統包工程金額16億5500萬元，規劃興建地下4層、地上14層建物，合計389戶，房型可分為一房型12坪、二房型18坪及三房型22坪等，預計109年4月19日竣工。