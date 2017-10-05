琅嶠起大城主軸 恆春民謠音樂節14日登場

恆春民謠音樂節14日登場。（記者羅欣貞攝）

2017-10-05 14:01

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2017年恆春民謠音樂節將於10月14日至27日登場，將以「琅嶠起大城」為演出主軸，屏東縣政府歡迎各地民眾前往參加。

屏東縣文化處表示，恆春舊稱「琅嶠」，「羅妹號事件」（1867）與「牡丹社事件」（1874）後，清廷才體認到恆春半島在戰略與治理上的重要性，派沈葆楨來台處理善後事宜，並興建「恆春縣城」，這座古城是台灣歷史的里程碑，也是目前僅存唯一保有所有城門的建築，1985年列為古蹟，古城的歷史場域與城內外各族群遷徙發展、生活習俗密切相關。

恆春民謠音樂節首場開幕音樂會將於10月14日晚上7時30分，在恆春北門廣開幕，邀請南臺灣交響樂團，還有著名的楚殷舞蹈團、潮聲合唱團、哈雷搖滾樂團等，透過現場地景與多媒體投影，搭配屏東作曲家劉聖賢作品，以3大樂章跨界演繹，將「牡丹社事件」、「琅嶠起大城」等恆春建城故事重現於北門現場，節目後半段邀請伊爾根爵士四重奏與南臺灣交響樂團合作演出世界民謠。10月15日週日晚上7時30分則移師屏東演藝廳戶外廣場演出第二場開幕音樂會。

10月21日於恆春西門廣場推出「琅嶠強強滾」音樂會，有在地特色的滿州民謠協進會、旭海部落、鍵盤交響樂團、戴曉君等，還邀到泰國好聲音BALLA&JUNO、大馬國民女神四葉草、陳昇與新寶島康樂隊、臺客電力公司、吳汶芳、打狗亂歌團等輪番上場，讓民謠與電音、流行、交響、走唱等不同曲風相互激盪。

10月26日至10月27日，連2晚在恆春西門廣場登場的恆春民謠大賽暨閉幕式，則是半島民謠薪火相傳、跨界交流的傳統，包括團體、個人、創意、對唱、詩詞畫等多組競演，呈現學子扎根教學、關懷土地的成果。