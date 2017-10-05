八德國民運動中心等4工程11.4億 將提升大湳機能

2017-10-05 13:56

［記者謝武雄／桃園報導］市府取得八德區大湳北景雲營區土地，積極規劃興建「八德國民運動中心」、「大湳消防分隊」、「3里市民活動中心」、「公托及日照中心」等，目前已經完成統包工程招標案並辦理公開閱覽，預算金額達11億4115萬餘元，完工後將大大提升大湳地區生活機能。

全案統稱為「八德北景雲計畫」，基地位於國際路一段、廣福路口，基地面積約4492坪，未來會保留基地老樹，規劃興建3棟建築物，可充實八德大湳地區公共建設，提供全方位休憩樂活園區。

其中「八德國民運動中心」規劃地下2層、地上4層建築物，地下1、2樓為停車場，1樓為室內溫水游泳池、兒童遊戲室、會議室等，2樓為體適能中心、韻律教室、飛輪教室等，3樓為桌球訓練中心、行政辦公室，4樓為室內綜合球場及室外綜合球場，另桌球訓練中心將做為培訓選手訓練基地。

「大湳消防分隊」規劃地下興建地下1層、地上3層建築物，其中地下1樓為停車場，1樓為消防車庫，2、3樓為備勤室、義消及婦宣隊辦公室等。

另「廣隆里、大同里及大成里市民活動中心」、「公托及日照中心」為同一棟建築物，將規劃興建地上3層建築物，其中1樓為公托中心及日照中心，2、3樓則為市民活動中心及里長辦公室、禮堂、研習教室等，提供附近居民良好的幼托、長照環境，從小孩到銀髮族都能提供良好照顧。