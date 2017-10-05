新竹市立體育場撿球被蜂叮 小四男童臉腫成「麵包超人」

2017-10-05 13:51

〔記者王駿杰／新竹報導〕你「腫」麼了？一名10歲小四男童3天前到市立體育場參加足球社團活動，他將球踢到操場旁樹下，莫名其妙被一隻大蜜蜂叮到右側臉頰，送醫後雖無礙，但男童回家後整張臉竟腫成「麵包超人」，眼睛也被擠壓瞇成一條線，笑起來激似網路轉載毛小孩被蜜蜂叮咬，臉腫成豬頭的模樣，讓父母又心疼又好笑，將男童模樣拍下上傳臉書，提醒民眾到體育館運動要注意安全。

教育處體育保健科長沈靜濤指出，9月中旬曾接獲反映，該處出現蜜蜂盤旋，當時已派專人噴灑殺蟲劑驅趕，昨天他再到現場勘查，目前尚未發現蜂巢，研判可能是旁邊的新竹公園在施工整修，才讓蜜蜂轉移聚集到體育館周遭，現階段已請專人巡查，進行驅趕。

張姓男子說，他的10歲兒子本週一到市立體育場參加足球社團活動，當時社團活動還沒開始，兒子就先在一旁踢球，將球踢到操場旁樹叢，撿球時卻被一隻大蜜蜂叮咬，右臉頰疼痛難耐，趕緊送醫，幸無大礙。

張男說，兒子回家後臉上原只有一小塊紅腫，不料隔天起床，整張臉竟腫成「麵包超人」，不但眼睛被擠壓瞇成一條線，臉部肌肉也向外腫脹擴張，笑起來有種說不出的喜感，讓他又心疼又好笑。

張男說，兒子應是過敏體質，被蜜蜂叮咬整張臉才會發腫，他越看越覺得兒子的模樣，像極了先前網路轉載，一隻毛小孩被蜜蜂叮咬，整張臉腫成豬頭微笑的樣子，妻子見狀立刻拍照上傳臉書，呼籲民眾外出運動仍要小心安全。