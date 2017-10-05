巴克禮博士逝世83週年紀念日 南市代理市長李孟諺出席追思會

2017-10-05 13:47

〔記者洪瑞琴／台南報導〕從蘇格蘭來台服事宣教的巴克禮博士，將一生奉獻台灣並葬於台南，巴克禮紀念公園即以紀念他為名，今天是巴克禮博士逝世83年紀念日，台南市代理市長李孟諺參加巴克禮博士追思禮拜，緬懷他對台灣無私大愛與貢獻。

李孟諺表示，他年少時期曾參與教會，也擔任過詩班合唱團成員，對教會一切都感到熟悉與懷念，今天能參與巴克禮博士追思會感到榮幸，因為巴克禮博士對台南、台灣意義相當重大。

李孟諺表示，巴克禮博士來自外國，因為對上帝的奉獻、對土地的熱愛，毅然放棄科學研究及舒適生活圈，奉獻他一生中60年的光陰給台灣，也在台灣推廣教育、引進印刷術，甚至於甲午戰爭之際與日軍斡旋，和平交涉，保護數以萬計市民的安全，其奉獻精神令人感動，盼能影響更多人來為台灣這塊土地努力打拼。

追思會中，李孟諺帶領巴克禮紀念公園永續經營協會、台南企業文化藝術基金會、聚珍台灣、誠美社會企業結合台南神學院、台灣教會公報社、新樓醫院、長榮大學、長榮女中、長榮中學等單位及市民，在穿著歷屆校服的長榮女中合唱團悠然歌聲中，獻上玫瑰花，追思他大愛無懼無私的精神。

市府表示，巴克禮博士於1849年出生於蘇格蘭格拉斯哥，一生對台灣及台南奉獻良多，他於1875年來台後，陸續創辦台灣第1所大學─台南神學院、發行第1份報紙─台灣教會公報，促成創辦台灣第1所中學─長榮中學及第1所女子中學─長榮女中，並首創科學教育及實驗課程，將物理、天文、地質、攝影、地理納入課程，開拓學生知識與視野，他並且推動白話字讓更多人識字，他翻譯並出版至今仍沿用的廈門語新舊約聖經，對台語文化保存別有貢獻。1935年他因腦溢血辭世，死後選擇葬於台南基督教公墓。

台南企業文化藝術基金會將於10月20日舉行第2屆「台南和平紀念‧重演消逝記憶」 活動，以「和平與勇氣」為主軸，舉辦「那一夜‧星光開講」、「走過從前 樹林影展」、「原動力藝術展-小山豬郊遊巴克禮公園」系列活動，當天晚間也將在巴克禮公園舉行台南和平紀念日遊行，期藉由藝術與熱情，發揚紀念巴克禮博士大愛無懼、和平與勇氣的精神。