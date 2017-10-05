公費流感疫苗開打 羅東博愛護理新鮮人為學姊施打

羅東博愛醫院提醒符合公費施打流感疫苗的民眾，盡快踴躍接種疫苗。（記者簡惠茹攝）

2017-10-05 13:20

［記者簡惠茹／宜蘭報導］公費流感疫苗暨肺炎鏈球菌疫苗從10月起開打，今年更增加6個月內嬰兒的父母、幼兒園教保服務人員及托育機構專業人員，保護新生兒健康安全，羅東博愛醫院提醒符合公費施打流感疫苗的民眾，盡快踴躍接種疫苗。

羅東博愛醫院醫療副院長林志銘與李吟玲今天率先帶領6對護理人員施打疫苗，博愛醫院表示，由剛踏入護理職場的新鮮人為學姊施打，親身驗收學妹的學習成效，除了展現護理新鮮人的實力外，也期許藉由學姊的親身指導鼓勵他們與增加他們的自信心，讓護理專業得以持續傳承綿延。

羅東博愛醫院醫療副院長盧進德表示，今年公費流感疫苗施打對象除了滿6個月以上至18歲青少年、50歲以上成人、高風險慢性病患、罕見疾病患者及重大傷病患者，孕婦、機構對象、醫事及衛生防疫相關人員、禽畜業及動物防疫相關人員外，今年特別強調再增加6個月內嬰兒的父母、幼兒園教保服務人員及托育機構專業人員。

盧進德副院長也指出，因接種疫苗需要時間生效，符合公費施打條件的民眾要把握時間儘快接種，才能在流感季節來臨前形成保護力，去年全國流感疫苗共施打300萬劑，今年增加到600萬劑，流感疫苗能提供兒童和老年人很好的保護力，降低嚴重併發症，切勿輕忽流行性感冒的嚴重性，平時應落實勤洗手及注意呼吸道衛生，歡迎大家踴躍施打流感疫苗。