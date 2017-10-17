你在看我嗎？》「多桃下」達人 葛建浤倒寫書法功力一流

雲林縣書法奇人葛建浤有20多年倒寫書法經驗，功力爐火純青，被封為「多桃下」達人。（記者林國賢攝）

2017-10-17 06:13

〔記者林國賢／雲林報導〕電腦打字時代，能寫一手好字的人已經不多了，更何況是「多桃下」（倒頭寫）！雲林縣書法奇人葛建浤有20多年倒寫書法經驗，功力爐火純青，無論是標楷體、行書還是空心字體都倒寫如流，而且還寫得比一般人正寫漂亮，這項技藝全世界屈指可數，被封為「多桃下」達人。

Q：什麼是「多桃下」？為什麼會想練這門功夫？

A：「多桃下」就是台語「倒頭寫」，我從小就喜歡美術，但因家庭經濟因素，國中一畢業就當看板學徒，打下寫一手好字基礎。20多年前因客戶要求修改5樓高商店招牌字體，但梯子不夠高，缺乏「腳路」（施工的空間），我靈機一動趴在牆上，把字從最後一筆倒著寫回來，順利完成任務，這也開啟我學習倒寫書法動機。

Q：倒寫書法最大的障礙是什麼？

A：練習倒寫書法過程其實是非常痛苦的，寫的過程中很難判斷字是否正確，一定要等到全部寫完，翻過來之後才能知道正確與否、有沒有寫歪。最大的障礙就是思考邏輯徹底顛倒，我晚上練習倒寫書法，白天上班時又要恢復正寫，白天與晚上對文字的思考要一百八十度轉彎，腦筋時正時反，好像是瘋子一樣，連老婆都一度認為我頭殼壞掉，前前後後練習4年多才敢拿出來見人。

Q：有沒有什麼秘訣？

A：倒寫書法的關鍵在於逆向思考，寫的時候，一定要放棄以前寫「字」的筆法，要用圖像的概念去拆解文字與字句，如果做不到，就會卡住。有許多朋友看到我倒寫書法，心想應該不難就試著模仿，但都因無法擺脫長年正向寫字的思考邏輯，第一筆寫完，第二筆就卡關了，要不然就是字不成字、畫不像畫，最後只好放棄。

Q：你的「多桃下」和別人有什麼不一樣？最難倒寫的是那種字體？

A：一般倒寫都是由左而右從部首開始寫，但我不是，我是從字的最後一劃起筆，第一劃收筆，等於是將筆畫順序做了180度反轉。倒寫空心字最難，要一筆到底、一氣呵成。

Q：正寫、倒寫你那個功力比較好？作品如何分辨？

A：我自己覺得不分軒輊（笑），有許多朋友把我的作品拿回去掛在家裡，訪客都不相信這是倒寫的字體，後來我乾脆正寫和倒寫參半，成了風格獨特作品，不然就是以落款做區隔，署名「多桃下」就是倒寫、「葛建浤」就是正寫。

Q：如何看待「多桃下」創作？為你帶來什麼好處？

A：「多桃下不是顛覆傳統，而是一種藝術創作。」倒寫書法對我的廣告工作並沒有多大幫助，但可以腦力激盪，我已經63歲沒有白頭髮、假牙，也許就是因為練習倒寫書法，經常用腦的緣故。

我現在不僅用「多桃下」做為自己筆名，同時申請專利註冊，更以此參加雲林縣第一屆街頭藝人甄選，成為雲林擁有證照的街頭藝人之一，經常與民眾互動，推廣書法藝術。

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