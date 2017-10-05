飄洋8600公里來台謝恩 家扶自立青年愛台灣

曾受家扶基金會扶助的衣索匹亞自立青年丹尼爾到雲林安慶國小擔任一日教師，他用地球儀向學童介紹衣索匹亞的位置。（記者黃淑莉攝）

2017-10-05 12:59

［記者黃淑莉／雲林報導］今天是國際教師節，曾受台灣家扶基金會扶助11年的衣索匹亞自立青年丹尼爾抵達虎尾安慶國小擔任一日教師，與該校2年級學童一起跑步、學中文，他也教學童說衣索匹亞語，受到小朋友熱情歡迎。

丹尼爾在家扶基金會認養處國外組主任陳宥蓁、雲林縣府教育處副處長孫綿凰、虎尾鎮長林文彬、安慶國小校長李瑪莉等人陪同走到校園，受到學童熱情歡迎，學童開心以「hello」問好，丹尼爾以中文「你好」跟大家打招呼。

丹尼爾先與學童在操場上互動，接著進到教室，他以地球儀跟學童介紹自己來自非洲衣索匹亞，小朋友聽到距離台灣8600公里，發出「哇！」驚呼聲，接著丹尼爾當起老師與小朋友一起學中文，他也教大家說衣索匹亞語，小朋友體驗到一堂難得的國際交流課程。

陳宥蓁指出，丹尼爾現年34歲，幼年時喪父，生活困苦，11歲受台灣家扶認養至22歲大學畢業，雖一個月才台幣700元，但對他有很大幫助，他現在沙烏地阿拉伯擔任數學老師。

陳宥蓁說，丹尼爾為感謝台灣的認養媽媽，10多年來經常透過網路搜尋認養人邱女士，希望能當面致謝，幾個月前他寫email向家扶求助，因把邱女士的英文名字拼錯，家扶費了一些時間終於順利找到，促成丹尼爾來台的感恩之旅。