證嚴法師談論捐大體 慈濟：上人相當健康

2017-10-05 12:50

〔記者王錦義／花蓮報導〕有媒體今天在頭版大篇幅報導證嚴法師未來將捐出大體供醫學研究，引發外界關心證嚴法師健康，花蓮慈濟醫院長林欣榮今早特別出面說明：「上人相當健康，身體狀況比我還好」林欣榮說，證嚴法師每天3點半起床，打坐冥想進行「頭腦運動」，5點20分就開始講述佛法，7點志工早會，飲食生活作息正常，身體狀況相當好。

今年高齡81歲的慈濟創辦人證嚴法師，曾在2007年3月16日大體老師火化追思會中，公開提到：「人生這種的臭皮囊，在活著的時候，應為天下人做天下事而付出，等到最後的那個時候，也要奉獻給所需要的人。」對於宣導成為大體老師，她進一步表示，「我先說，他們先做，未來換成我也應該能夠做到。」證嚴法師昨天在慈濟人醫會年會中，再提到身後捐贈大體，引發外界關注上人健康。

2017年國際慈濟人醫會年會本月2到5日在花蓮舉行，來自全球20個國家地區醫護人員分享國際行醫經驗，慈濟大學也在會中發表「大體臨床模擬手術教學」的過程與心得。林欣榮說，大體老師對於醫學生的學習，醫學進步非常重要，目前慈濟設有「大體床模擬手術教學」，透過大體老師捐贈，讓學生得以事前先學習，累積經驗再面對病人。

慈濟指出，慈濟大學的大體老師有三種，分別是大體解剖學、大體模擬手術和病理解剖。大體解剖學目的是觀察、認識整個人體組織，醫學系三年級必修，由於課程較長，大體需經防腐處理；大體模擬手術的捐贈者必須在往生八小時內，經過驗血，消毒後，急速冷凍到零下卅度保存，上課前3天回溫，在室溫下使用4天。

自慈濟1995年推動大體捐贈以來，到今年共有三萬多人簽署同意書，其中已往生且捐贈大體解剖者325人，捐贈模擬手術者465人，年齡最長96歲，最小16歲。慈濟指出，尊稱大體老師為無語良師，大學也要求醫學生上解剖課前，到大體老師家中進行家訪，了解生前行止，讓大體老師不是冰冷的無名氏。