翡冷翠？可口可樂？ 鄉民眼中「史上最神翻譯」是它！

許多鄉民都認為「蓋世太保」是史上最佳翻名。（擷取自PTT）

2017-10-05 13:28

〔即時新聞／綜合報導〕將外國名詞翻譯成合適的中文名詞時，若不欲悖離原意又保留字句之美，對翻譯人員的文學造詣及文字掌握能力往往是一大考驗。網友稍早在PTT上發文，討論自古以來信、達、雅兼具的「鬼神級譯名」，引起鄉民熱議。

網友發文自述最近研究歐洲史時，發現許多翻譯真的非常厲害，例如義大利佛羅倫斯（英：Florence，義：Firenze）翻譯成翡冷翠，既保有原文音譯部分，同時兼具文字美感，翻譯人員的功力令他十分佩服。

該名網友接著再舉一例說，法國國王狩獵的行宮－楓丹白露宮（法語：Château de Fontainebleau），其中Fontainebleau法文原意為美麗的泉水，被音譯作「楓丹白露」巧妙結合泉水之意，同時具備淡淡詩意，實屬鬼神級的翻譯作品。

對此，鄉民們紛紛留言評選出自己眼中的「史上最強」翻譯，許多人一致推舉德國納粹時期的「蓋世太保（GESTAPO）」，認為此譯名極接近原文發音，中文原意也十分到位，實為神作。其餘鄉民眼中的翻譯佳作還有「可口可樂（Coca Cola）」、「康乃馨（Carnation）」、「盤古大陸（Pangaea）」、「John Cena（江西男）」、「披頭四（The Beatles）」等等。