國慶連假 高市壽山、佛光山、旗津將交管

高雄市國慶連續假期，觀光景點交通管制一覽表。（記者黃建華翻攝）

2017-10-05 12:35

〔記者黃建華／高雄報導〕國慶連續假期本週末到來，高雄市壽山風景區、佛光山、旗津等地將實施交管，交通大隊建議連假期間觀光景點車多易壅塞，建議搭乘公共運輸工具前往。想瞭解即時路況，請利用警廣（FM93.1）、高雄市即時交通網、手機APP高雄任我行、道路資訊可變標誌（CMS）、省道即時交通資訊網等查詢。

高市各觀光景點彈性交通管制措施如下：

一、壽山風景區（壽山動物園）：

興隆路彈性實施單行動線管制，鼓山路南往北禁止左轉興隆路，車輛由

興隆路進入，萬壽路駛出。連假期間動物園周邊道路車多壅塞，前往動物園，民眾可搭乘捷運至橘線O2鹽埕埔站轉搭56路公車進出壽山風景區。

二、佛光山：

警方將視車流狀況彈性實施禁止車輛迴轉管制，以加快台29線主線車流

紓解效率。台29線北往南車輛請順向進入停放問道堂停車場、台29線南往北車輛請停放於高灘地停車場，由佛陀紀念館前右轉進入，離場時請遵循現場標誌由低水護岸便道往北駛離。

連假期間台29線車多壅塞，建議可至高鐵左營站（捷運左營站）搭乘哈佛

快線，或搭乘經義大世界通往佛光山的8501線接駁公車前往。

三、旗津地區：

連假期間將視旗津地區交通狀況分三階段實施彈性交通管制，請民眾多

加配合。另廟前路每日10時至21時實施行人徒步區。旗津地區車多壅塞，建議民眾至新光碼頭搭乘渡輪前往，或搭乘捷運至紅線R4A草衙站轉乘紅9路公車前往。

此外，西子灣哈瑪星地區現正舉辦「2017生態交通全球盛典」活動，上

週末開幕式活動吸引市民朋友熱烈參與，連假期間同樣有在地文史表演、低碳運具體驗等一系列活動持續進行，為響應生態交通議題，請市民朋友避免駕駛燃油汽、機車前往，建議可搭乘高雄捷運至O1西子灣站下車，亦可選擇現正免費搭乘之高雄輕軌，體驗高雄獨有之軌道水岸風光。